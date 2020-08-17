РИАМО - 17 авг. Провести торжественную церемонию бракосочетания или отметить праздник приглашают на территории 11 столичных зон отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В музее-заповеднике «Царицыно» торжественную регистрацию брака в залах Большого дворца проведет церемониймейстер в костюме XVIII века, а в усадьбе Кусково молодоженам и их гостям предложат принять участие в увлекательном квесте», - говорится в сообщении.

Музей-заповедник «Коломенское»также предлагает гостям отметить праздник в царских хоромах или дворцовом павильоне 1825 года, а Московский зоопарк в музее-особняке «Дом Клюева». Подробная информация обо всех возможных услугах доступна на официальных сайтах парков города.

Например, в «Сокольниках» торжественную обстановку могут организовать в обновленном Большом розарии, а в усадьбе Воронцово на территории Китайского сада.

Для регистрации брака также доступна 31 необычная площадка, среди которых Останкинская телебашня, стадион «Лужники», башня «Око» делового центра «Москва-Сити».