РИАМО - 17 авг. Участники образовательных мастер-классов в «Технограде» на ВДНХ научатся основам программирования, созданию видеоконтента, освоят навыки тайм-менеджмента и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатные курсы пройдут с 17 августа по 3 сентября. Для участия в той или иной программе обучения надо зарегистрироваться на сайте — technograd.moscow.

«Посетителей мастер-классов «Видеомонтаж» и «Видеоблогинг» научат снимать яркие видеоролики, а на занятии «TVой эфир» расскажут о принципах работы в кадре и азах ораторского искусства», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, после перехода из-за пандемии в формат онлайн аудитория инновационно-образовательный комплекса «Техноград» за четыре месяца достигла 60 тысяч человек. Теперь же стали доступны очные занятия.

Так, участникам мастер-классов покажут, как работать в программе Photoshop, создавать букеты, а также помогут в карьерном росте, научат успешно проходить собеседования. Познакомиться с обучающими программами центра развития карьеры «Технограда» можно на сайте: https://career-center.timepad.ru/events/.