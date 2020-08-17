РИАМО - 17 авг. Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной, соответствующее обращение было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает Nation News.

Однако пока окончательного ответа по этому вопросу не поступило.

«Первый осенний день — это праздник для всех первоклассников и их родителей. В России предлагается сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным», - говорится в сообщении.

Массовые мероприятия в школах России запретили проводить до 1 января.