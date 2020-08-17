РИАМО - 17 авг. Следователи предъявили обвинение 21-летнему мужчине, который 15 августа избил годовалую девочку на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Известно, что находясь в квартире жилого дома номер 1 квартала Капотни житель Москвы избил годовалую дочь своей сожительницы. Девочка получила множественные травмы головы и тела. Она была в тяжелом состоянии госпитализирована.

«В настоящее время мужчине 1999 года рождения предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину», - говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям матери.