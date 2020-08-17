РИАМО - 17 авг. Оборот пострадавшей из-за пандемии коронавируса сферы торговли и услуг в Москве составил в июле 891,6 миллиарда рублей, что на 12,9% превышает показатели предыдущего месяца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сфера общественного питания увеличила оборот по сравнению с июнем на 87,6 %, индустрия гостеприимства — на 109,9 %. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за этот же период вырос на 22,4%», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, в июле на 3,4% выросла торговля через Интернет, а оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. В материале также отмечается значительный рост посещаемости столичных торговых центров. В июле он составил порядка 80% от показателей, которые фиксировались до пандемии.