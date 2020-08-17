РИАМО - 17 авг. С 20 по 27 августа школьники из Китая станут участниками смены «Нихао, Москва!» лагеря Online Digital Camp в рамках проекта «Город открытий», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В течение недели ребятам в режиме онлайн представят восемь образовательных программ. <…> Пройдут интерактивные занятия с гидами-кураторами, которые владеют русским и китайским языками», - говорится в сообщении.

Воспитанники в возрасте 14-16 лет получат новые знания об экологии, энергетике, биомедицине, цифровых технологиях и в других областях. Кроме того, их научат народным промыслам нашей страны, а также проведут виртуальные экскурсии по 40 самым разным площадкам города. Среди них технопарки, памятники культуры, медицинские кластеры и другие объекты, в том числе парк «Зарядье» и Третьяковская галерея.

Во время смены в онлайн-лагере столичного туристического проекта «Город открытий» школьники из Китая смогут определиться с выбором будущей профессии и узнать много нового о Москве. После снятия ограничительных мер, авторов лучших исследовательских проектов пригласят лично посетить площадки проекта «Город открытий».

Пригласить к участию в московском онлайн-лагере детей из Китая удалось после заключения договоренностей весной этого года между столичным комитетом по туризму и профильными структурами китайских провинций и крупных городов.