РИАМО – 17 авг. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения для борьбы с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — сказал Данкверт в интервью РБК.

По его словам, сейчас контрабандисты действуют «изощренно». Также сложно доказать, что продукция действительно является контрабандой. Так, нарушители зачастую выдают «запрещенку» за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, из которых разрешены поставки.

Кроме того, есть и другой способ – контрабандист заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят «левые» номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.

Запрет на ввоз в Россию запрещенного продукта действует уже шесть лет. Нельзя ввозить из Европы и Америки мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты.