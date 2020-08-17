РИАМО - 17 авг. Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году, передает Федеральное агентство новостей.

Британское издание The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон сообщило, что ученым удалось найти записи китайского врача от 2012 года, который лечил шахтеров из провинции Юньнань с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

«Горняки поступили в больницу после двух недель работы в шахте, которую они очищали от фекалий летучих мышей», - говорится в сообщении.

У тех пациентов также были симптомы, которые характерны для коронавируса. Более того, всем им понадобилась вентиляция легких. При этом трое из шести рабочих скончались.

Согласно записям, образцы анализов горняков тогда направили в лабораторию в Ухани, где и установили, что рабочие заразились коронавирусом.

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17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.