РИАМО - 17 авг. В течение трех месяцев выпускники столичных вузов и колледжей будут стажироваться в учреждениях городского комплекса социального развития, для участия необходимо пройти отбор, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принять участие в программе смогут 500 человек. Каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях», - говорится в сообщении.

На время стажировки во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках выпускники будут получать зарплату в 20 тысяч рублей. Руководство процессом обучения возложат на опытных наставников, которые ждут своих подопечных в 70 медицинских учреждений города.

Чтобы попасть на стажировку, выпускники вузов и колледжей, которые еще не устроились на работу, должны оформить заявку на сайте «Москва — добрый город» до 10 сентября. Допускаются молодые люди не старше 30 лет с постоянной регистрацией в столице. Закончить учебу по специальности они должны в 2019 и 2020 годах.

В материале отмечается, что лучшие претенденты смогут получить новый профессиональный опыт и навыки в работе социальным помощником, помощником медицинского сотрудника, а также в сфере образования, управления персоналом, в офисах «Мои документы» и так далее. Всего доступны 11 вакансий.