РИАМО – 17 авг. В столице завершился добровольный квалификационный экзамен, по итогам второго этапа 282 студента набрали 18-20 баллов из 20 максимальных, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В этом году экзамен проходил онлайн. Тестирование в рамках первого этапа проводили 20 марта – 26 июня, решение практических кейсов в рамках второго этапа – 1-31 июля.

«По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Студенты в рамках экзамена проверили свою подготовку по 50 специальностям в таких сферах, как строительство, коммуникационные технологии, инженерия, маркетинг, финансы и аналитика, услуги для населения, экономика, цифровые технологии. Востребованными среди учащихся специальностями оказались журналистика, менеджмент проектов, педагогика, дизайн, предпринимательство, психология.

Сергунина рассказала, что в ходе практической части экзамена 282 студента набрали наивысшие баллы – 18-20. Максимум набрали 50 участников экзамена – будущие программисты, аудиторы, психологи, сисадмины, финансовые консультанты.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что в этот раз экзамен сдавали 12 344 студента из 371 вуза. Во втором этапе участие приняли 5019 человек.

Из тех, кто сдавал экзамен в 2019 году, порядка 200 человек получили предложения о работе. 16 человек начали работать в правительстве столицы.