РИАМО - 17 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств на территории Протвина и Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

При проведении обыска у него в квартире правоохранители обнаружили и изъяли катушки с изолентой, коробки с пакетами, 38 свертков с веществами растительного происхождения и ноутбук, в котором находились фотографии с указанием географических координат тайников-закладок.

«В ходе осмотра места происшествия в лесном массиве в Протвине оперативниками были обнаружены пять тайников, в которых находились свертки с аналогичными веществами. По результатам химического исследования установлено, что в 43 изъятых свертках находились вещества, являющиеся наркотическими средствами – марихуаной и гашишем, общим весом около 150 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что в Сети покупал наркотики, а потом в своей квартире расфасовывал их по пакетам для дальнейшего сбыта. Оплату он также проводил через электронные платежные системы.

Подозреваемый заключен под стражу, по данному факту возбуждено уголовное дело.