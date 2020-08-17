РИАМО – 17 авг. Система видеонаблюдения позволила сократить число актов вандализма в Серпухове, хулиганов, которые портят культурные объекты, в том числе фонтаны, предупредили, что в случае повторения таких действий общественные места могут быть закрыты для посещения, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

В июле неизвестные постирали матрас и ковер в фонтане на Новой улице в Серпухове. Коммунальным службам муниципалитета пришлось отрываться от плановой работы, чтобы ликвидировать последствия.

«Все фонтаны находятся под видеонаблюдением благодаря программе «Безопасный регион». Как правило, злоумышленников вычисляют довольно быстро, что было доказано, когда оперативно были найдены лица, сломавшие картины на улице Советской», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время ведется активный поиск вандалов, которые добавили моющее средство в фонтан на улице Новой и постирали в нем матрас и ковер. Аналогичная ситуация произошла на площади Владимира Храброго.

«К огромному сожалению, находятся люди, которым не дают покоя культурные объекты города, и они не отдают себе отчета в том, что рано или поздно места, призванные радовать глаз жителей и гостей города, будут просто закрыты для посещений», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что, несмотря на подобные случаи, системы видеонаблюдения сократили количество актов вандализма, так как хулиганам напомнили, что за любыми правонарушениями следуют последствия.