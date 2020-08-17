РИАМО - 17 авг. За последние сутки в столице скончались 10 человек с положительными тестами на коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

За все время пандемии в столице скончались 4666 человек с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В Москве сняли все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах все еще нужно находиться в масках и перчатках.

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17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.