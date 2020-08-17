РИАМО - 17 авг. РИАМО - 17 авг. В Москве и Московской области в понедельник ожидается до 25 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Кроме того, в регионе возможен небольшой дождь.

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 23 до 25 градусов тепла, а в Московской области - от 20 до 25 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Северо-западный ветер будет развивать скорость от пяти до 10 метров в секунду.



Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.