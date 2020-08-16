РИАМО - 16 авг. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета на территории аэродрома Щекино в городском округе Клин, сообщается на сайте ведомства.

На борту самолета находился пилот, который в результате данного инцидента доставлен в больницу.

«Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Ход проверки будет контролировать межрегиональная транспортная прокуратура.

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