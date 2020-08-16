РИАМО - 16 авг. В конноспортивном клубе «Звездный» в Щелкове прошел чемпионат России по джигитовке, участники турнира продемонстрировали навыки владения пикой, метания ножей, стрельбы из лука, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Турнир включал в себя соревнования по специальной и вольной джигитовке, а также показательные выступления и состязания ветеранов. Спортсмены вываляли сильнейших во владении пикой и шашкой, стрельбе из пистолета и лука, а также метании ножа», - говорится в сообщении.

Звание чемпиона России завоевал Константин Заскалов, серебряной медалью награжден Сергей Муругов, обладателем бронзы стал Федор Ефимов.

В зачете ветеранов призовые места распределились следующим образом: золото у Дмитрия Заскалова, серебро – у Оскара Волкова, бронза – у Романа Иванова.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Подмосковье становится одним из центров развития традиционных видов спорта.

«Джигитовка - один из ярких примеров. В Лыткарине мы проводим чемпионат мира по джигитовке, в Щелкове только что завершился чемпионат России. Это одно из первых подобных состязаний после возвращения большого спорта после паузы», - добавил министр.

По его словам, интерес к спортивной джигитовке с каждым годом растет, у нее есть большие перспективы развития, так как это трудный и зрелищный вид спорта.