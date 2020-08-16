РИАМО - 16 авг. Первый велозаезд серии Gran Fondo в новом сезоне прошел в воскресенье в Ногинске, в заезде также принял участие известный телеведущий и актер Иван Ургант, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ногинск принял велозаезд серии Gran Fondo впервые.

«Участники первого заезда юбилейного пятого сезона стартовали на 30, 50 и 88 километров. К заезду присоединился известный телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант. На протяжении нескольких лет он является традиционным гостем практически всех велоспортивных любительских заездов в Подмосковье», - говорится в сообщении.

В Gran Fondo помимо соревновательного аспекта присутствует досуговый элемент времяпрепровождения на свежем воздухе и свободных от машин дорогах. Формат позволяет насладиться живописными местами Подмосковья в режиме велопрогулки.

«Ногинск открыл юбилейный сезон многим полюбившейся серии велозаездов Gran Fondo. Участники, для которых этот сезон далеко не первый, ценят эти события за то, что они отличаются от традиционных велогонок: основная идея здесь с пользой для здоровья и в компании со своими единомышленниками проехать по живописным местам», - отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что следующим городом, который примет заезд серии Gran Fondo, станет Волоколамск. Велогонщиков ждут на заезд 6 сентября.