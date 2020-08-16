РИАМО - 16 авг. В воскресенье вечером в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 26 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали четыре рейса. В аэропорту Домодедово задержали три прилета и вылета, еще девять отменили. Во Внукове отменили два рейса, шесть задержали.

Согласно табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, в данной воздушной гавани задержали два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.