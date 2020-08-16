РИАМО - 16 авг. В Сергиевом Посаде на трех дистанциях состоялся забег «Сергиевым путем», данное спортивное мероприятие стало вторым в серии «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Все собравшиеся участники пробежали одну из выбранных заранее дистанций. Организаторами были подготовлены трассы на 5, 10 и 21,1 километра. Старт каждой гонке давала мисс «Живу спортом» Влада Гордеева. Кроме того, она лично награждала финишировавших», - говорится в сообщении.

Забег проходил по центральным улицам и достопримечательным местам города. По традиции мероприятие сочетало в себе спортивную и культурно-познавательную части.

Все бегуны также смогли бесплатно посетить Троице-Сергиеву лавру и экспозицию Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника.

«Традиционный забег «Сергиевым путем» вновь собрал в одном из самых живописных мест Подмосковья всех любителей спорта и активного образа жизни. Организаторы сделали все, чтобы это событие получилось не только интересным со спортивной и культурной точек зрения, но и безопасным», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Каждый финишировавший был награжден оригинальной медалью с изображением Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Награда является частью уникальной мозаики, которую можно сложить из всех пяти медалей забегов серии «Живу спортом».

Министр добавил, что 22 августа любителей бега ждут на старте соревнований в Зарайске.