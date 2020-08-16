РИАМО - 16 авг. Неадекватный мужчина устроил погром в частной клинике, расположенной на юго-востоке Москвы, злоумышленник доставлен в одну из больниц города, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел в медучреждении на Новочеркасском бульваре.

«Прибывшими сотрудниками полиции мужчине вызвана специализированная медицинская помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент злоумышленник госпитализирован в одну из больниц города.