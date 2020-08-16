РИАМО - 16 авг. Кинологический центр «Х-Легион» из Долгопрудного показал военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны в Музее Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Представление прошло 15 августа на открытой площадке музея в рамках празднования Дня фронтовой собаки.

«В антураже экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья воспроизвели боевые эпизоды времен войны. Во время специальной экскурсии посетителям рассказали о работе собак - истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей», — говорится в сообщении.

В празднике также приняли участие кинологические службы Росгвардии и Российского союза спасателей. Кроме того, прошли показательные выступления служебных собак - четвероногие питомцы продемонстрировали поисковые и защитные навыки.

День фронтовой собаки посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес.

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