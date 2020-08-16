РИАМО - 16 авг. Пушкинская городская прокуратура начала проверку информации, размещенной в Сети, об осквернении Вечного огня, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Скорбящая мать» в Пушкине.

«Согласно опубликованным материалам, девушка прикуривала сигарету от Вечного огня. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего», - говорится в сообщении.

Ход проверочных мероприятий по данному инциденту был поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.

Мемориальный комплекс находится на пересечении Московского проспекта и улицы Чехова в Пушкине. Это крупнейший памятник в городском округе, у которого проходят все главные мероприятия, митинги, акции.