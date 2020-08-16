РИАМО - 16 авг. В 2020 году на территории Подмосковья спасатели провели 2477 патрулирований водных объектов, в ходе которых выявлено 364 административных правонарушения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Данная работа проводится в регионе для снижения травматизма и гибели детей на водных объектах.

«В рамках проведения Всероссийской акции «Научись плавать» в июле 2020 года через муниципальные образования и территориальные управления образования привлечено 56 образовательных организаций, что позволило обучить 6324 ребенка плаванию», - говорится в сообщении.

В акцию входит не только обучение детей плаванию, но и обучение правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, с начала года инспекторами организовано и проведено свыше 2 тысяч мероприятий: учебно-познавательных занятий с детьми, в том числе с приглашением учащихся в пожарно-спасательные подразделения, родительских собраний с целью проведения противопожарного инструктажа, открытых уроков, конкурсов и викторин с родителями учащихся.

«Сотрудниками МЧС проводится адресная работа с гражданами, которые попали в «группу риска». Совместно с социальными работниками и представителями полиции проводятся обходы социально неблагополучных семей, где воспитываются несовершеннолетние дети», - уточняется в материале.

С начала года сотрудники МЧС провели свыше 3 тысяч инструктажей на противопожарную тематику и распространили 5 тысяч экземпляров наглядной агитации.