РИАМО - 16 авг. Поступившие в аэропорт Шереметьево сообщения о минировании самолетов оказались ложными, на месте работали кинологи, сообщает ТАСС.

В воскресенье днем в воздушную гавань поступила анонимная информация о взрывных устройствах в пяти лайнерах на стоянке.

«Взрывных устройств в самолетах не обнаружено, угроза не подтвердилась», - сказал источник агентства в экстренных службах.

На месте работали кинологи. Эвакуация людей из аэропорта не проводилась.