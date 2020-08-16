РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В поселке радиоцентра Романцево городского округа Подольск в честь Медового спаса состоялся праздник, жителей понакомили со славянскими обрядами, а также провели игры, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На территории Русского музея обрядов и быта сельского дома культуры «Романцево» прошла праздничная программа, посвященная Медовому спасу. Почетными гостями мероприятия были депутат совета депутатов округа Яна Гайша и начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

«Этот праздник на Руси отмечали в начале августа, и он означал начало сбора урожая. Традиционно в программе были славянские обряды, игры, выступления творческих коллективов и многое другое. Отдельное внимание было уделено предотвращению распространения коронавируса. На входе всем гостям праздника обрабатывались руки и выдавались защитные маски», - сказал директор СДК «Романцево» Михаил Арзамарцев.

С приветственным словом выступила Гайша, которая поздравила всех присутствующих с Медовым спасом и пожелала всего самого наилучшего.

Продолжилась программа выступлениями творческих коллективов, обрядами с водой и лентами, мастер-классами по созданию букета-оберега. Также для гостей водили хороводы, пели частушки и танцевали.