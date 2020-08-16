РИАМО - 16 авг. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья проверили ход строительства школы на 825 мест в Серпухове, ее планируют достроить в марте 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На объекте выполнены работы по устройству котлована и фундамента. На объекте трудятся 60 человек.

«Строительство школы ведется в графике. Прогнозируемая дата окончания строительства – март 2021 года», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

На стройплощадке ведутся работы по армированию перекрытия второго этажа, монтажу опалубки стен третьего этажа, выносу наружных инженерных сетей.

В ходе проверки были выявлены нарушения, их уже устранили.