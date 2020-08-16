РИАМО - 16 авг. Инспекторы Главного управления государственного надзора Подмосковья проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Фирсова в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Строительство социальных объектов в Серпухове мы держим на контроле. Прогнозируемая дата окончания строительства – ноябрь 2020 года», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

На объекте работают 40 человек. Выполнены фундаменты, железобетонный каркас здания, ограждающие конструкции, кровля.

Ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей и отделке, устройство входных групп и благоустройство территории.