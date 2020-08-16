РИАМО - 16 авг. Жизням детей, в избиении которых подозревают отчима, ничего не угрожает, с матерью малышей свяжутся специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку по факту избиения детей отчимом, инцидент произошел пока матери детей не было дома. Мужчина был задержан.

«По имеющейся информации, семья многодетная. Мама на время оставила детей с отчимом, который избил двоих старших детей в момент ее отсутствия. Как только женщина вернулась и увидела следы побоев, она вызвала скорую помощь. Сейчас двое детей находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным специалистов соцзащиты, мать хорошо заботилась о своих детях, они ухожены и обеспечены всем необходимым. Департамент договорился с медучреждением, чтобы младший грудной ребенок также находился с матерью.

С женщиной уже связался психолог, в случае необходимости ей также окажут юридическую помощь. С матерью также свяжутся специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям.