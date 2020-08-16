РИАМО - 16 авг. На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» на территории конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья откроют экспозицию войск противовоздушной и противоракетной обороны и управления беспилотной авиации, сообщается на сайте Минобороны России.

«В составе экспозиции будут представлены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», радиолокационная станция «Подлет», боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», беспилотный самолет-разведчик «Рейс» Ту-143, дистанционно пилотируемый летательный аппарат «Пчела» и другие», — говорится в сообщении.

Посетители форума также смогут увидеть вертолеты Ми-25м, Ми-25п, Ми-171ш и Ка-226.

Международный форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.