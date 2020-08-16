РИАМО - 16 авг. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями актрисе Жанне Болотовой в связи со смертью ее супруга, народного артиста РСФСР, худрука театра «Содружество актеров Таганки», депутата Мосгордумы Николая Губенко, сообщается на сайте Кремля.

«Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату. Николай Николаевич Губенко всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, Отечеству, был человеком удивительного, щедрого таланта, образцом честности и порядочности, искренности и верности своим принципам и в творчестве, и на общественном поприще», — написал Путин в телеграмме.

Президент отметил, что светлая память о Губенко навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и учеников.

Губенко скончался в воскресенье. Ему было 78 лет.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.

Губенко также был депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Кроме того, он был художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки».