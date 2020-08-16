РИАМО - 16 авг. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями актрисе Жанне Болотовой в связи со смертью ее супруга, народного артиста РСФСР, худрука театра «Содружество актеров Таганки», депутата Мосгордумы Николая Губенко, сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил, что светлая память о Губенко навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и учеников.
Губенко скончался в воскресенье. Ему было 78 лет.
Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.
Губенко также был депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Кроме того, он был художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки».
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