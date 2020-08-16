РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 авг. На детских площадках в подмосковном Дзержинском выявили игровые элементы в ненадлежащим состоянии, по итогам мониторинга была составлена справка с выявленными недостатками и местом расположения опасных детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы Центрального совета общественного движения «Гражданский комитет России».

В подмосковном Дзержинском прошел общественный мониторинг технического состояния и безопасности детских площадок. Мероприятие было проведено в рамках проекта «Гражданский контроль» силами местных активистов межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР), руководителем которого является Артур Шлыков.

«В ходе мероприятия были выявлены опасные детские площадки с ненадлежащим состоянием территории и игровых элементов. Активисты ГКР не исключают возможность травматизма при посещении детьми таких площадок. Наиболее проблемными оказались детские площадки на улице Ленина у дома №13, на улице Лермонтова у дома №13Б, на улице Лермонтова у дома №16, на улице Томилинской у дома №8, на улице Томилинской у дома №22, на улице Томилинской у дома №23, на улице Школьной у дома №3», - говорится в сообщении.

По итогам мониторинга была составлена справка с выявленными недостатками и местом расположения опасных детских площадок. Вся информация будет передана в Главное управление Государственного административно-технического надзора Подмосковья и министерство благоустройства Московской области. Вместе с этим о ситуации будет уведомлена куратор проекта «Безопасность детства», уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.