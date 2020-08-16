РИАМО - 16 авг. Анонимная информация о минировании пяти самолетов поступила в аэропорт Шереметьево, аэропорт работает штатно, сообщает ТАСС.

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании пяти самолетов на стоянке», - сказал источник агентства в экстренных службах.

На данный момент аэропорт работает штатно, эвакуация сотрудников воздушной гавани и пассажиров не проводится.

Самолеты в аэропорту Шереметьево проверяют кинологи.