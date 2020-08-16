РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 авг. В городском округе Красногорск за прошедшие сутки зафиксировали семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по ситуации с Covid-19.

«В Подмосковье за сутки выявили 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3458 (плюс 7)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1144 пациента, выздоровели и выписались 49 519 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Подмосковье и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов региона.

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Текстовая трансляция

16 АВГУСТА

- За прошедшие сутки в Московской области умерли три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. За весь период скончались 1144 человека с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.

- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - сказал директор НИЦ Александр Гинцбург.

- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.

- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция обеззараживание воздуха, это локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие кабинеты», - сказал Собянин.

- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.