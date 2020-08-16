РИАМО - 16 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 154 новых случая коронавируса, при этом в 23 городских округах не было выявлено ни одного случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного нового случая не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Долгопрудном, Егорьевске, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке, Чехове и Шатуре.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Подольске - 12, Сергиевом Посаде - 11, Королеве – 10. Девять новых случаев зафиксировали в Ступине, семь – в Красногорске, по шесть - в Балашихе, Воскресенске, Можайске, Мытищах, Раменском, Рузе, Электростали.

В Наро-Фоминске выявили пять новых случаев коронавируса, в Домодедове, Люберцах, Реутове, Химках, Электрогорске – по четыре, в Богородском округе, Дмитрове, Талдоме, Шаховской, Щелкове – по три, в Истре, Красноармейске, Лобне, Луховицах, Одинцове, Пушкине, Солнечногорске – по два.

По одному новому случаю выявили в Жуковском, Клину, Коломне, Котельниках, Краснознаменске, Ленинском округе, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Серпухове.

В региональных медучреждениях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов страны, а также из-за рубежа. За время пандемии в Подмосковье было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в области.

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16 АВГУСТА

- За прошедшие сутки в Московской области умерли три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. За весь период скончались 1144 человека с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.

- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - сказал директор НИЦ Александр Гинцбург.

- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.

- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция обеззараживание воздуха, это локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие кабинеты», - сказал Собянин.

- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.