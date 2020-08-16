РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 авг. Для жителей подмосковного Дзержинского провели спортивное мероприятие, в рамках которого показали номера силового экстрима, также в ходе мероприятия состоялось показательное выступление воспитанников МБУ СШОР «Союз», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт Московской области».

В сквере Б. Громцева 15 августа прошла открытая тренировка проекта РОО «РосМолСпорт Московской области», которую провел председатель правления РОО «РосМолСпорт Московской области», вице-президент Федерации самбо Московской области, тренер МБУ СШОР «Союз» Виктор Худяков. Официальную часть программы спортивного мероприятия открыла глава округа Людмила Иванова.

«Первыми с яркой показательной программой выступили представители шоу-балета «Элит-S». После чего посетители парка смогли увидать мощные номера силового экстрима от директора экстремального силового шоу «Русский характер» Сергея Чуприны, во время которых он разорвал несколько колод карт и металлическую банку с прохладительным напитком», - говорится в сообщении.

Затем настал черед для показательного выступления воспитанников МБУ СШОР «Союз». Молодые спортсмены представили зрелищную программу с основными техническими элементами отечественной борьбы - броски, удержания и болевые приемы. Потом последовала открытая тренировка для посетителей сквера Б. Громцева от Виктора Худякова.

Мероприятие организовано администрацией горокруга Дзержинский и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке главы горокруга Дзержинский Людмилы Ивановой, депутата Мособлдумы Владимира Жука, совета депутатов, «Молодой гвардии «Единой России» горокруга Дзержинский и ДК «Энергетик».