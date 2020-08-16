РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 авг. Стадион «Русские газоны» подготовил игровое поле к эксплуатации в новом сезоне и возобновил свою работу в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«После подготовки футбольного поля стадиона «Русские газоны - Котельники» к новому сезону, он открыл свои двери не только для официальных футбольных матчей, но также и для жителей города», - говорится в сообщении.

Любой желающий может прийти и поиграть в футбол на натуральном газоне, но нужно соблюдать расписание, которое было составлено с учетом матчей городской футбольной команды«Котельники» и МАУ СШ «Котельники».

Свободные часы для жителей: вторник с 16:00 до 21:00 и воскресенье с 16:00 до 21:00.