РИАМО - 16 авг. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Никольский храм в Павшинской пойме в Красногорске, на богослужении присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев с супругой Екатериной, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Патриарх возглавил крестный ход и совершил Божественную литургию.

«С особым чувством я освящал сегодня этот храм. Я видел, как он начинал воздвигаться, обретал свою красоту. Господь благословил сделать великое дело. Дай Бог, чтобы каждый приходящий в этот храм укреплялся в вере, обретал душевное спокойствие и силу совершать добрые дела. Особую благодарность хочу выразить губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву», — сказал патриарх.

Первый камень в основание Никольского храма заложили 19 января 2013 года. 25 апреля 2019 года в храме прошло первое богослужение. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал все этапы строительства вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Патриарх вручил губернатору орден РПЦ преподобного Сергия Радонежского I степени.

Воробьев поблагодарил строителей, архитекторов, художников – всех, кто участвовал в создании храма и благоустройстве территории.

«Здесь огромный микрорайон, проживает порядка 70-80 тысяч человек, поэтому храм очень важен. Я хочу поблагодарить нашего владыку - митрополита Ювеналия - за большое внимание к Подмосковью», — подчеркнул губернатор.

Ювеналий также поблагодарил всех, кто создал собор.

«Мы пережили непростые годы в прошлом веке, в результате чего у нас остались сотни церковных руин в Московской области. Но сейчас мы переживаем совсем другой период», — отметил митрополит.

Храм спроектировал заслуженный архитектор РФ, действительный член Международной академии архитектуры Андрей Оболенский. Высота собора – 55 метров, площадь составляет порядка 4,5 тысяч квадратных метров, вместимость – 1,5 тысячи прихожан.

Верхний храм посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний – святому апостолу Андрею Первозванному. Благодаря светопрозрачным элементам купола на праздники приобретают разнообразную окраску.

В 2019 году на территории храма завершили благоустройство. Там появилась набережная со спусками к воде, беговой дорожкой, площадками для прогулок, скамейками.