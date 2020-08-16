РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. «Мосавтодор» восстановил крышку люка на автодороге в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на содержание автодорог в округе. Она отметила, что в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля у дома 42 отсутствует люк ливневой канализации на проезжей части.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления крышки люка на проезжей части автомобильной дороги Южный обход. Указанная в обращении дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по восстановлению крышки люка выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.