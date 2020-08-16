РИАМО - 16 авг. В топ-3 самых посещаемых футбольных матчей во втором туре Российской премьер-лиги вошли игры в Ростове-на-Дону и Москве, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«Игру на «Ростов Арене» клубов «Зенит» и «Ростов», завершившуюся победой «Зенита» со счетом 2:0, увидели 11 тысяч 353 зрителя. Матч в Москве команд «Спартак» и «Ахмат», прошедший со счетом 2:0, на стадионе увидели 8 тысяч 946 зрителей», - говорится в сообщении.

Также в топ-3 попала встреча команд ЦСКА и «Тамбов» в столице, в которой «армейцы» выиграли со счетом 2:1. Ее посетили 7 тысяч 939 человек.

Все матчи прошлого сезона РПЛ посетили свыше 3 миллионов болельщиков.