РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 авг. Сотрудники обслуживающей организации заменили 13 светильников наружного освещения на улице Новая и в 3-м Покровском проезде в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории горокруга Котельники обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» были выполнены следующие мероприятия: произведен ремонт и замена 13 осветительных элементов на улице Новая, 2, 3-й Покровский проезд», - говорится в сообщении.

Также проведена ревизия и профилактические мероприятия по устранению провисания проводов воздушных линий электропередачи, опиловке деревьев, закреплению ослабленного бандажа на воздушной линии общей длиной порядка 200 погонных метров на улице Асфальтовая и в микрорайоне Ковровый.

Кроме того, в ЖК «Оранж Парк» обслуживающей организацией «Пик Комфорт» была восстановлена работа линии наружного освещения - заменены 17 светильников.