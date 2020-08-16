РИАМО - 16 авг. Участники конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр - 2020 из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Абхазии и Вьетнама посетят Главный храм Вооруженных сил РФ в Одинцовском округе Подмосковья, сообщается на сайте Минобороны России.

«Участники конкурса ознакомятся с художественно-архитектурным убранством храма Победы, посмотрят залы и галереи «Дороги памяти», — говорится в сообщении.

Храм и музей построили в парке «Патриот» в Подмосковье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная особенность - образ Спаса нерукотворного, самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы).