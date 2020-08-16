РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Мастер-класс по макияжу и занятие по зумбе проведут в парке Талалихина в Подольске в воскресенье, аттракционы в парке будут работать до 21:00, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина Подольска в воскресенье пройдет бесплатный мастер-класс по макияжу с 17:00 до 19:00 на балюстраде. Также в это время будет проходить концерт духового оркестра на танцевальной веранде, а в 19:00 зажигательная зумба на танцевальной веранде. Мероприятия бесплатные», - говорится в сообщении.

Аттракционы и лазертаг в парке будут работать до 21:00. Помимо этого, все желающие смогут взять напрокат электромобили, сходить в 5D-кинотеатр и многое другое.