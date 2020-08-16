РИАМО - 16 авг. В столице завершили предварительное расследование уголовного дело в отношении шести человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, дело направлено в суд, сообщается на сайте «МВД медиа».

«По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций. Они получали вознаграждение в размере не меньше 6% от поступившей суммы за свои услуги. Незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд.