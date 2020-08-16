РИАМО - 16 авг. Столичная прокуратура организовала проверку по факту избиения детей отчимом, инцидент произошел, пока матери детей не было дома, говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

По предварительным данным, у двух детей обнаружены телесные повреждения после того, как мать оставила их в квартире на юго-востоке Москвы с отчимом и еще одним маленьким ребенком, не вернувшись домой на ночь. Маму и годовалую малышку, которая сильно пострадала, госпитализировали.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Люблинской межрайонной прокуратуре, будет дана правовая оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию, заботе о здоровье и развитии несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мужчина, избивший малышей, задержан, с ним ведутся следственные действия.