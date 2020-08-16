РИАМО - 16 авг. Лисиц, ласк, ястребов, пустельгу и других хищников заметили на территории Москвы в 2020 году, всего было замечено 15 видов хищников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотрудники дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» в этом году заметили ласк, воробьиного сычика, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, пустельгу, лисиц, специалисты дирекции природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружили следы енотовидной собаки на Щукинском полуострове, а также ласку, горностая, ушастых сов», — говорится в сообщении.

В заказнике «Долина реки Сетунь» заметили ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, лисицу, ласку, пустельгу. В «Серебряном Бору» видели также ястреба-перепелятника и ястреба-тетеревятника. В усадьбе Архангельское-Тюриково заметили лисиц, в парке «Измайлово» — ястреба-тетеревятника, лисиц, серую неясыть, ласку.

В парке «Косинский» заметили лису, куницу, неясыть, ласку, в парке «Царицыно» — ястреба-перепелятника, лис, ястреба-тетеревятника, ласку, неясыть, пустельгу. Хищников также видели в «Кускове», заказниках «Долина реки Сходни в Куркине», «Химкинский», Тушинском парке, Битцевском лесу, парке «Покровское-Стрешнево».

Многие хищники занесены в Красную книгу столицы, например, ласка, горностай и куница.

Как отмечают экологи, то, что хищники появляются на природных территориях, говорит о благополучном состоянии экосистемы.