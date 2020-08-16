РИАМО - 16 авг. В Москве задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство маленькой девочки, у ребенка сильные травмы головы и тела, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 15 августа 2020 года мужчина, находясь в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы, подверг избиению годовалую дочь своей сожительницы, в результате чего она получила множественные травмы головы и тела», - сказала Иванова.

Она добавила, что малышка вместе с мамой доставлена в детское медучреждение. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

По ее словам, на сегодняшний день мужчина 1999 года рождения задержан. С ним проводят следственные действия. Также специалисты устанавливают все обстоятельства и причины данного ЧП.

Иванова уточнила, что по данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

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