РИАМО - 16 авг. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким депутата Мосгордумы, народного артиста РСФСР, худрука театра «Содружество актеров Таганки» Николая Губенко, который скончался в воскресенье.

«Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Мэр выразил соболезнования родным и близким Губенко.

«Светлая память», — заключил Собянин.

Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.

Губенко также был депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Кроме того, он был художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки». Губенко поставил в театре спектакли «Белые столбы», «Четыре тоста за Победу», «Афган», «Концерт по случаю конца света», «Нечистая сила» и другие.