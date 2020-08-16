РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» пригласил на просмотр нападающего из ХК «Сочи» Дмитрия Лугина, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В «Витязе» пробуется Лугин. Хоккейный клуб «Витязь» Подольска пригласил на просмотр нападающего Дмитрия Лугина», - говорится в сообщении.

Ранее уроженец Хабаровска выступал за родной «Амур» в 2010-2015 годах, затем полтора сезона — в «Адмирале», вслед за тем — в «Локомотиве» с 2016 по 2017 год и последние три сезона провел в ХК «Сочи».