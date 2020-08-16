РИАМО – 16 авг. Телеведущая Октябрина Ганичкина, которую также называют главной дачницей страны, рассказала о собственном рецепте приготовления малиновой наливки, она отметила, что наливка получается и полезной, и вкусной, сообщает в воскресенье Nation News.

«Чуть больше килограмма сахара засыпаю в банку, затем до самого верха выкладываю ягоды малины. После закрываю банку резиновой перчаткой. Самое главное сделать в одном пальце этой перчатки отверстие для выхода углекислого газа. Ставлю банку на 20 дней в теплое место, где температура составляет 20-30 градусов», — сказала Ганичкина.

Она добавила, что после окончания брожения жидкость нужно процедить и разлить в бутылки. После этого нужно хранить в прохладном месте.

Ганичкина отметила, что наливка получается полезной и вкусной.