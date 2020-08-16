РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В центре подмосковного Подольска образовалась почти трехкилометровая пробка в воскресенье днем, также пробка длиной около 2 километров образовалась на трассе А-107, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:35 в центре горокруга образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от поворота с улицы Овражный тупик на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также пробка длиной около 2 километров образовалась на трассе А-107.